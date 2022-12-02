Angeloni: "La Fiorentina ha voglia di investire sui giovani. Si stanno già vedendo i primi risultati"

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, ha così parlato ai canali ufficiali del club: “Da quando è arrivata la nuova proprietà si è intrapresa la chiara volontà di...

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, ha così parlato ai canali ufficiali del club: “Da quando è arrivata la nuova proprietà si è intrapresa la chiara volontà di avere sempre più ragazzi in prima squadra, ci vuole pazienza, logicamente, perché la differenza tra una Primavera e la Serie A è molto grande. Ci stiamo lavorando, ringraziando Commisso, con l’ausilio di Pradè e Barone. Penso che già negli ultimi due anni siano arrivati diversi ragazzi alle porte della prima squadra, Italiano ne tiene di conto, li segue, e speriamo che possano aumentare sempre più e crescere ancora”.

CRESCITA “Col Viola Park penso che sia chiara la volontà della società e di Commisso. Un centro sportivo così, bello, grande, tra i migliori d’Italia e d’Europa, è un segnale chiaro, che c’è grande voglia di puntare sui giovani e creare un modello. Il settore giovanile non si deve basare sui risultati, ma se siamo in alto e vinciamo trofei nelle varie categorie giovanili vuol dire che siamo sulla strada giusta. Abbiamo 22 giocatori convocati nelle varie Nazionali, è un buon dato, con anche altri che siamo convinti che potranno arrivare a breve, un bel segnale di crescita per la Fiorentina e per il calcio italiano”.

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