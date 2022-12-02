Castrovilli: "In campo tra 15 giorni. Non vedo l'ora di fare la centesima presenza con la Fiorentina"

Attraverso il canale TikTok della Fiorentina, Gaetano Castrovilli ha parlato del suo momento e del conto alla rovescia prima del suo ritorno in campo. Ecco le parole del talento pugliese: "Abbiamo in...

Attraverso il canale TikTok della Fiorentina, Gaetano Castrovilli ha parlato del suo momento e del conto alla rovescia prima del suo ritorno in campo. Ecco le parole del talento pugliese: "Abbiamo in programma con lo staff medico un altro periodo più cauto della durata di 15 giorni poi faremo uno step successivo. Durante l’infortunio non ho voluto mollare mai: ho guardato il traguardo finale come se fosse vicino. L’aspetto mentale è stato importantissimo. Mi mancano tanto i tifosi e non vedo l’ora di rivederli sugli spalti. Tutte le manifestazioni d'affetto che ho ricevuto sono state importantissime. Ho tanta fame di giocare e lo dimostro in ogni singolo allenamento che faccio in gruppo. Non vorrei mai uscire dal campo. Non vedo l’ora di giocare in una gara ufficiale e fare la mia centesima partita. Manca poco e siamo lì in attesa. Il momento della squadra? Nell’ultimo periodo sono uscite tutte le nostre qualità. Faccio i complimenti a tutti perché la vera forza è stata il gruppo".

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