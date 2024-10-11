Angeloni: "Ragazzi e ragazze con il Viola Park arrivare in Serie A è più facile"

Angeloni ad un anno dall'inaugurazione del Viola Park

Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola ad un anno dall'inaugurazione del Viola Park: "Ci siamo trovati qua oggi in base agli impegni di tutti, come una vera famiglia. Quello che la famiglia Commisso ci ha regalato è una cosa unica e abbiamo voluto dare un senso di appartenenza tutti i giorni. Siamo felici e orgogliosi che le famiglie vedano tutto questo e respirino quest'aria portando da noi i loro ragazzi. Il sogno è portare sempre più giovani ad esordire in Serie A. E sono contento anche per le giovani ragazze, che stanno aumentando sensibilmente di numero. Sono tutti step e momenti di crescita. Seguiamo da anni il tutoraggio e la parte psicologica, ma qui è tutto più facile. Tutti i ragazzi che sono arrivati in prima squadra hanno questi valori".

https://www.labaroviola.com/commisso-divertitevi-al-viola-park-ricordate-che-lha-voluto-mia-moglie-spero-in-un-trofeo/272054/

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