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Notizie Valentino Angeloni Fiorentina

Angeloni: "Galloppa è pronto per il salto. La Viareggio Cup la dedichiamo al Presidente e alla famiglia"

29 marzo 2026 18:09

Angeloni: "Fortini ha un'ottima personalità e tranquillità nel gioco, Kouadio ha doti fisiche importanti"

30 novembre 2025 15:20

Angeloni: "Comuzzo riempie di orgoglio. In Primavera siamo società con meno stranieri. Lavoriamo sulla mentalità"

20 novembre 2024 18:58

Angeloni: "Ragazzi e ragazze con il Viola Park arrivare in Serie A è più facile"

11 ottobre 2024 18:59

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