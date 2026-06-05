Gazzetta: "Roma interessata ad Angeloni: contatti per il responsabile del vivaio viola"
Il dirigente viola è reduce dai successi in Viareggio Cup e Primavera 1
Possibile futuro alla Roma per Valentino Angeloni. Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, reduce dai successi nella Viareggio Cup e nel campionato Primavera 1, sarebbe infatti finito nel mirino del club giallorosso.
La Roma è alla ricerca di un nuovo riferimento per il vivaio dopo l’addio a Massimo Tarantino, figura molto vicina a Claudio Ranieri. In precedenza la società capitolina aveva tentato di portare a Trigoria Michele Sbravati, senza però riuscire a convincerlo.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Angeloni sarebbe adesso il profilo in cima alla lista dei desideri della proprietà Dan Friedkin e Ryan Friedkin per raccogliere l’eredità di Tarantino nella gestione del settore giovanile romanista. L’alternativa resta Nicolas Frara del Frosinone Calcio.