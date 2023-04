Angeloni: “Il giorno dopo sono ancora più arrabbiato. Arbitro non altezza, errori gravi e molto pesanti”

Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, ha parlato il giorno dopo della finale di Coppa Italia persa contro la Roma, queste le sue parole a Radio Bruno:

“La rabbia è ancora più forte il giorno dopo, ho rivisto la partita. L’arbitro non è stato all’altezza della gara, non è stato all’altezza della qualità dei giocatori in campo, sono ancora più arrabbiato oggi dopo averla rivista, ci sono stati errori gravi e molto pesanti. Ma sono orgoglioso e felice della prestazione e del percorso dei ragazzi, avremmo fatto la storia ma il problema non è avere una coppa in meno. La rabbia è per la gara, non so quando mi passerà. Adesso vogliamo fare bene in campionato ed entrare nei playoff con la miglior posizione possibile

Noi non abbiamo nessun tipo di problema con le nuove regole per la Primavera riguardo il numero di italiani in rosa, siamo già su questa lunghezza d’onda e stiamo lavorando così in ogni tipo di categoria. Chi gioca nella Fiorentina ha una grandissima identità e attaccamento alla maglia, hanno il Viola tatuato addosso. Contenti del percorso che ha fatto Bianco ma anche quello di Pierozzi, si tratta di ragazzi pronti, ci sono giocatori pronti in primavera per essere in prima squadra

Aquilani con noi ha ancora un anno di contratto, ha un bel rapporto con tutti, a partire da me ma anche con Commisso a Barone. Vediamo quello che accade, è un ragazzo per bene che è cresciuto tanto, ha raggiunto risultati importanti e potrà ancor di più crescere. Non so a giugno cosa deciderà di fare, ma lui non ha fretta”

LA RABBIA DI AQUILANI