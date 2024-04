Angeloni sicuro: “Bianco, Lucchesi e Distefano saranno i prossimi Sottil e Ranieri per la Fiorentina”

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, commentando la vittoria della Coppa Italia Primavera e facendo il punto sul settore giovanile viola. Ecco le sue parole:

Sulla finale di Coppa Italia Primavera: “Vincere è sempre bello, ma la nostra missione è quella di portare i nostri giovani in prima squadra. Qui ce ne sono diversi che ce l’hanno fatta, e portare a casa risultati come quelli di ieri è assolutamente importante. Inoltre, ci tenevamo tantissimo perché volevamo dedicare un trofeo a Joe, per questo è stata una vittoria ancor più bella. La partita è stata interpretata molto bene, sia dal punto di vista tecnico che tattico. Il mister l’aveva preparata bene, devo fargli i complimenti così come ai ragazzi, che hanno dimostrato di saper giocare a calcio.

Sulla giovanissima età della Fiorentina Primavera: “Quando si cerca di portare dei giovani a un alto livello è importante che puntino a giocare bene, non solo a vincere. Sono contento, noi avevamo quattro 2006 in campo e siamo più giovani di tante altre squadre, 1 o 2 anni fanno molta differenza in Primavera. Il nostro settore giovanile è così, noi andiamo bene anche con i più giovani, facciamo tante finali anche con gli altri under. Questo significa che il lavoro è fatto bene e che ci sono giocatori importanti. Poi, i risultati si vedono in prima squadra: un portiere del 2007, un titolare del 2004, un difensore del 2005, Amatucci… e ce ne sono tanti altri anche in prestito.”

Su chi scommetterebbe tra i giovani provenienti dal settore giovanile della Fiorentina: “Bianco è il giovane con più minutaggio in Serie B, viene da una buona esperienza in prima squadra l’anno scorso e quello che sta facendo oggi sicuramente gli servirà per il futuro. Lucchesi sta giocando bene con continuità, poi c’è Pierozzi a Salerno, Di Stefano e Amatucci che si stanno ben comportando. Io penso che almeno tre di questi ragazzi faranno il grande salto nel giro di uno o due anni, come hanno fatto Sottil e Ranieri, che sono stabilmente nel giro dei titolari della Fiorentina.”

