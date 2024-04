Sabatini difende Allegri: “Mai nella storia della Juve un capro espiatorio come Allegri, non è giusto”

Nel suo editoriale per Tuttosport, il giornalista Sandro Sabatini si è schierato in difesa dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, prossimo avversario dei viola domenica sera allo “Stadium”, ecco le sue parole: “La Juventus ha una lunga e gloriosa storia e credo che, in questi cento e passa anni, non sia mai esistito un tecnico discusso come l’attuale inquilino della panchina, mai nella storia della Juve c’è stato un capro espiatorio come lui. Sembra veramente che nessuno sbagli e che ci sia solo un colpevole per qualsiasi cosa. Travisando lo slogan di Renato Rascel “Allegri non si discute, si odia”, non è giusto, punto.”