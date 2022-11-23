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Angeloni su Martinelli: "É fiorentino, ha un sogno e noi lo aiuteremo a realizzarlo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il responsabile del settore giovanile, Valentino Angeloni, ha parlato anche di Tommaso Martinelli, portiere classe della Fiorentina 2006 già convocato da miste...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 novembre 2022 17:35
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Angeloni su Martinelli: "É fiorentino, ha un sogno e noi lo aiuteremo a realizzarlo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il responsabile del settore giovanile, Valentino Angeloni, ha parlato anche di Tommaso Martinelli, portiere classe della Fiorentina 2006 già convocato da mister Italiano: "È un giovane che ha grandissime qualità e prospettive, non a caso è già stato convocato in prima squadra. È molto giovane, però abbiamo voluto puntare su di lui proprio perché abbiamo visto qualità, personalità e sicurezza, nonostante il ruolo del portiere sia complicato. Essendo fiorentino ha un sogno e noi lo aiuteremo a realizzarlo“.

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