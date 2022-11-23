Angeloni su Martinelli: "É fiorentino, ha un sogno e noi lo aiuteremo a realizzarlo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il responsabile del settore giovanile, Valentino Angeloni, ha parlato anche di Tommaso Martinelli, portiere classe della Fiorentina 2006 già convocato da miste...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il responsabile del settore giovanile, Valentino Angeloni, ha parlato anche di Tommaso Martinelli, portiere classe della Fiorentina 2006 già convocato da mister Italiano: "È un giovane che ha grandissime qualità e prospettive, non a caso è già stato convocato in prima squadra. È molto giovane, però abbiamo voluto puntare su di lui proprio perché abbiamo visto qualità, personalità e sicurezza, nonostante il ruolo del portiere sia complicato. Essendo fiorentino ha un sogno e noi lo aiuteremo a realizzarlo“.

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