TMW, Sottil ha deciso di operarsi, il giocatore della Fiorentina vuole superare cosi l'ernia al disco

Riccardo Sottil è fuori per infortunio da fine settembre, da quel Fiorentina-Verona il giocatore viola non ha più messo piede in campo

Dopo una lunga assenza che si protrae da settembre, dopo lunghe e attente valutazioni, Riccardo Sottil della Fiorentina ha scelto di operarsi. L'esterno d'attacco della società viola ha optato per la via chirurgica per superare le problematiche relative all'ernia al disco che lo ha tenuto fermo a lungo. Per rientrare presto e al meglio della forma, mettendo i problemi alle spalle. Lo riporta TMW

CHI RESTA E CHI VA VIA NEL MERCATO DI GENNAIO

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