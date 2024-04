Angeloni: “Il nostro obbiettivo è portare sempre più ragazzi dalla primavera in prima squadra e ce la faremo”

A margine della vittoria della Coppa Italia primavera ha parlato il responsabile del settore giovanile viola Valentino Angeloni: “Il nostro obbiettivo è quello di far crescere questi ragazzi e di portarli tutti in prima squadra indossando la maglia viola, cambiano i giocatori e gli allenatori, ma comunque continuiamo a vincere a livello giovanile, vuol dire che il nostro lavoro è positivo. Avevamo una squadra molto più giovane della loro e comunque non abbiamo avuto paura di esprimere il nostro calcio, sono stati bravissimi, rappresentano un orgoglio per tutti e per Firenze. Dedico la vittoria a Joe Barone che è stata una persona speciale per la nostra grande famiglia viola, questa coppa è per lui. Il presidente Commisso ci ha chiamato prima della gara, è sempre attento al settore giovanile. È una vittoria per tutti quanti conta moltissimo”