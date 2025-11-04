Corriere dello Sport: “Duello Goretti-Angeloni per il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina”

Sarà un martedì di novità al Viola Park. Non solo per la questione allenatore: da sabato mattina infatti, quando Daniele Pradè ha rassegnato le dimissioni, è partita la ricerca del nuovo direttore sportivo. Una ricerca che prosegue in parallelo con quella dell’allenatore – e quindi, gioco-forza, non sarà il ds a scegliere il prossimo tecnico -. Nelle ultime ore sono stati tanti i nomi dei dirigenti affiancati ai viola: il favorito sembrava Gianluca Petrachi, reduce da un’esperienza complicata alla Salernitana, ma nelle ultime ore si è fatta strada anche una soluzione a chilometro zero. Si tratterebbe di una promozione interna di un membro già in società, qualcosa di già visto ai tempi della scomparsa di Joe Barone, nel marzo 2024, quando il posto da dg fu affidato ad Alessandro Ferrari. E per questo i nomi di Roberto Goretti e Valentino Angeloni, rispettivamente direttore tecnico e responsabile del settore giovanile, sembrano in pole. Il primo (che è il favorito) è già stato uomo mercato in giro per l’Italia (Perugia, poi Cosenza e Reggiana) e nei due anni alla Fiorentina ha affiancato Pradè in tutte le decisioni, mentre il secondo è da anni una colonna del progetto Primavera. Soluzioni tampone che potrebbero essere vagliate per non creare ulteriori stravolgimenti. Anche questa situazione rimane in stallo, legata all’uscita di Stefano Pioli, la priorità per tutti in questo momento. Lo riporta il Corriere dello Sport.