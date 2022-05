Parla Angeloni: “Aquilani è un predestinato, abbiamo vinto con i 2004, nostri giovani da prima squadra”

Il direttore del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole il giorno dopo della vittoria della Fiorentina Primavera della sua quarta Coppa Italia primavera:

“Il giorno dopo è ancora più bello, abbiamo fatto qualcosa di veramente importante, anche se nel settore giovanile i risultati non sono cosi importanti per la crescita di un ragazzo ma arrivare a scrivere la storia ci inorgoglisce, era la 23esima partita in 90 giorni, abbiamo giocato con i 2004 e l’Atalanta non ne aveva nemmeno uno, ci mancavano diversi ragazzi importanti come Bianco, Andonov. Contro avevamo giocatori che hanno giocato in serie A e che hanno una gamba importante.

Nella Fiorentina ci sono dei ragazzi molto interessanti, noi abbiamo un livello di prima squadra molto alto, portare un calciatore direttamente in prima squadra non è cosi facile, noi pensiamo che ci sono giocatori in grado. Bianco probabilmente è il più pronto perchè ha giocato tanto con la prima squadra, Krastev, Toci, Di Stefano, Corradini, ce ne sono tanti.

Aquilani ha valori importanti, questo vuol dire tanto, dal punto di vista calcistico aveva già delle idee che aveva sviluppato nella sua carriera, poi non è facile farlo sul campo ma devo dirlo che lui è cresciuto tanto con noi. C’erano perplessità su di lui perchè nell’Under 18 non aveva vinto una partita, è un predestinato, sono sicuro che farà carriera. Ci sono dei magazzinieri e alcuni match analyst che erano nel settore giovanile e adesso sono in prima squadra.

Il Viola Park ci darà una grande mano in questo senso, le nostre squadra nazionali faranno tutti i play off scudetto con i giocatori che sono tutti in orbita della nazionale. Abbiamo più di 70 società affiliate, accordi strategici che ci permettono di far crescere i giovani con grande qualità, tanti nostri ragazzi e ragazze arrivano da la, dalla nostra under 16 solo un ragazzo arriva da fuori ragione, è un dato significativo, c’è tanta appartenenza alla maglia, al giglio, lo chiedo a tutti, fa la differenza con la mentalità”

