Angeloni sull'addio di Kayode: "Giusto mandarlo a giocare altrimenti la sua crescita si sarebbe stoppata"

Le parole di Valentino Angeloni sull'addio di Michael Kayode che si sta imponendo con la maglia del Brentford in Premier League

Nel corso dell'intervista a Radio Firenze Viola, Valentino Angeloni si è soffermato sull'addio di Michael Kayode, ceduto quasi un anno fa dalla Fiorentina al Brentford dove si sta dimostrando all'altezza di un campionato top come la Premier League.

Kayode rimpianto?

"Rimpianto non lo so, bisogna analizzare i momenti e in quel momento lui voleva giocare e lo voleva fare ovunque. Aveva fatto cose straordinarie, il Brentford lo voleva già a giugno ma il presidente e il club non avevano ascoltato offerte ma poi è stato giusto mandarlo a giocare. E' stata un'opportunità per la società anche altrimenti non giocando la sua crescita sarebbe stata stoppata. Non è un rammarico ma siamo contenti per lui".