Angeloni: "Lo Scudetto è per Commisso, abbiamo costruito una squadra di tifosi veri della Fiorentina"

Il responsabile del vivaio viola ha parlato a Parma al festival di serie A

In occasione del Festival della Serie A di Parma, il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, ha concesso un'intervista esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb per fare il punto sullo straordinario momento del vivaio viola. Il dirigente ha espresso tutto l'orgoglio per il tricolore conquistato, un traguardo storico che mancava da quasi mezzo secolo: "Riconquistare il titolo nazionale a Firenze dopo ben 43 anni rappresenta un'emozione indescrivibile, un successo che premia l'intera società e i nostri ragazzi, molti dei quali concludono così un percorso fantastico. Questa coppa ci teniamo a dedicarla personalmente al presidente Rocco Commisso e ai suoi cari, ben sapendo quanto il patron investa e creda nel futuro delle nostre giovanili".

Chiuso il capitolo delle celebrazioni, l'attenzione si sposta inevitabilmente sulla programmazione della prossima stagione e sulla scelta del nuovo allenatore della Primavera, rimasta vacante dopo l'addio del tecnico dello Scudetto: "Esprimiamo la nostra totale gratitudine a Galloppa per questi sei anni trascorsi insieme e gli auguriamo le migliori fortune per la sua carriera; in questo momento, in sinergia con Goretti e Paratici, stiamo analizzando attentamente i vari profili per individuare la soluzione ideale per la panchina".

Nel corso della chiacchierata, Angeloni si è soffermato anche sull'importanza dell'identità e del legame con il territorio, elementi chiave nella filosofia del club per la crescita dei propri atleti: "Gran parte dei nostri tesserati è cresciuta qui fin dai primi calci e batte per la Fiorentina un cuore da vero tifoso. Se notiamo un talento estero promettente lo inseriamo senza esitazioni nel nostro organico, ma riteniamo che contare su un nucleo di ragazzi toscani sia fondamentale per trasmettere ai nuovi arrivati i valori e l'attaccamento a questa maglia".

Infine, il responsabile del vivaio ha tracciato un bilancio complessivo della stagione del club, evidenziando come la vittoria della Primavera abbia regalato una luce speciale a un'annata non priva di ostacoli per la formazione principale: "Quella della prima squadra è stata un'annata complessa, che fortunatamente si è conclusa con il raggiungimento della salvezza. Anche se la nostra missione primaria resta quella di preparare ed elevare i giovani per il salto tra i professionisti, siamo profondamente felici di aver donato una soddisfazione così grande a tutta la tifoseria fiorentina, proprio in concomitanza con le celebrazioni per il centenario della società".