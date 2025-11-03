3 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lo staff di Pioli ha raggiunto il Viola Park. C'è anche il DG Ferrari e il vice di Galloppa

Lo staff di Pioli ha raggiunto il Viola Park. C'è anche il DG Ferrari e il vice di Galloppa

3 Novembre · 11:59

Aggiornamento: 3 Novembre 2025 · 12:04

Sono ore frenetiche in casa Fiorentina dopo la sconfitta casalinga subita dal Lecce. La Fiorentina è infatti al lavoro per trovare un accordo per separarsi da Stefano Pioli. L'allenatore viola non intende farsi da parte, e la fiorentina sta cercando un accordo per liberarsi da un contratto triennale da 3 milioni netti a stagione. L'accordo potrebbe però essere vicino. Infatti in questo momento sta arrivando tutto lo staff del tecnico al Viola Park. Potrebbe essere il segnale di un esonero ormai imminente. Difficile pensare che siano arrivati per dirigere l'allenamento pomeridiano. Tra l'altro ha raggiunto il Viola Park anche Luca Antonelli, vice di Galloppa. L'allenatore della primavera potrebbe infatti prendere la situazione in mano ad-interim. Mentre è arrivato poco prima il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari

