Il Modena vuole a tutti i costi Galloppa che ha detto no al Catanzaro. Aspetta il Cesena

Il tecnico della Fiorentina Primavera piace anche alla Carrarese

Lunedì il nuovo ds del Cesena, Andrea Mancini, dovrebbe incontrare Daniele Galloppa, una delle due principali alternative a Cole insieme a Davide Possanzini. Galloppa e Possanzini sono anche in lizza per la panchina del Modena, con il dg Catellani e il presidente Rivetti che sono rimasti folgorati dal tecnico che ha appena vinto lo scudetto Primavera con la Fiorentina (ieri sera allenatore e giocatori sono stati festeggiati dalla curva Fiesole). Il Modena vuole a tutti i costi Galloppa, che però sta prendendo tempo perché ha messo il Cesena davanti a tutto. Tra l'altro, Galloppa è corteggiato dalla Carrarese e ha già detto no al Catanzaro. Lo scrive il Corriere di Romagna.