Vince in rimonta la Fiorentina U20, 2-1 contro il Bologna. Galloppa: “Vittoria di gruppo, godiamocela”

Vittoria della Fiorentina U20, che in serata ha battuto i pari livello del Bologna per 2-1. Dopo il primo tempo concluso 0-0 è la squadra emiliana a passare in vantaggio, al 62′, con la rete di N’Diaye. Nel proseguo di gara la Fiorentina ribalta il risultato, con le reti di Jallow al 79′ e di Braschi all’82’. I viola si portano così a 49 punti, a due sole lunghezze dalla Roma capolista.

Così commenta l’allenatore della Primavera Daniele Galloppa: “Partita difficile, gli avversari ce l’hanno sporcata molto, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Ne è venuta fuori una partita molto sporca, dove abbiamo rischiato di prendere gol”.

Sulla reazione nel secondo tempo dopo il gol del Bologna: “Abbiamo faticato il primo tempo perché la loro pressione era fatta bene e noi abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Faccio i complimenti ai ragazzi che sono entrati, chi è entrato ci ha dato una grandissima mano in quel momento e l’abbiamo ribaltata. Grandissimo segnale per noi e per il momento, faccio i complimenti a tutti perché è stata veramente la vittoria di un gruppo”.

Domenica la Fiorentina U20 sarà impegnata a Milano contro l’Inter, una delle tante partite ravvicinate che la Primavera dovrà giocare. Ma il mister vuole godersi la vittoria di oggi: “Domani metteremo la testa a Milano, stasera godiamoci questa vittoria sennò siamo sempre focalizzati al dopo. Oggi ci godiamo la vittoria e domani metteremo la testa all’Inter che è una squadra forte che gioca bene a calcio e sappiamo cosa ci aspetta”.