Bucciantini: "A Firenze vorrei vedere qualcosa di riconoscibile, ci vuole qualcuno che dia l'impronta"

Il giornalista ha parlato di Fiorentina e del nuovo tecnico

A Radio Bruno è intervenuto Marco Bucciantini per parlare di Fiorentina: "Mi piacerebbe riuscire a costruire gli allenatori in casa come coi giocatori, però per coerenza sarebbe allora strano dare Aquilani al Sassuolo e prendere quello che hanno costruito loro. Sarebbe un processo interessante perché ora come ora non sei nel giro dei grandi tecnici quindi ti devi arrangiare, a me ha affascinato anche Galloppa su questo perché in quei pochi giorni in viola ha fatto molto bene. Mi ha impressionato per la personalità e ora la Fiorentina necessita proprio di gente che sappia dare un'impronta perché la squadra deve essere riconoscibile come gioco."

Prosegue: "La Fiorentina ha bisogno di un punto di vista, se prendi Sarri per dire sai già che cosa farai ed è questo che ci serve. Uno stile che ci faccia dire come giochiamo noi dopo un anno dove non sapevamo cosa fare in campo."

Su Galloppa: "Magari i fiorentini lo difenderebbero di più rispetto a Grosso perché sarebbe un profilo tuo che ti dà l'idea di progetto. Lo abbiamo visto chi ha fatto meglio quest'anno era giovanissimo come Cuesta, Fabregas e Chivu che insieme non facevano 100 panchine in A, quindi magari pure lui poteva dare tanto."