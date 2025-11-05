Galloppa prova la difesa a 4 in vista del Mainz, Martinelli verso una maglia da titolare

Si sta svolgendo in questi minuti la rifinitura della Fiorentina in vista della gara di Conference League contro il Mainz. A guidare la rifinitura c’è Daniele Galloppa mister ad interim subentrato a Pioli in attesa del nuovo allenatore. In questi minuti Galloppa sta provando un nuovo schieramento tattico, a partire dalla difesa che dovrebbe essere a 4 e non più a 3. Un primo cambiamento rispetto a quanto fatto da Pioli.

L’altra grande novità è in porta. Martinelli infatti viaggia verso una maglia da titolare per la partita di domani contro il Mainz. Ricordiamo che Galloppa conosce benissimo Martinelli avendolo allenato in primavera, e anche per questo potrebbe farlo esordire in stagione domani