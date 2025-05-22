TMW: "Galloppa può lasciare la Fiorentina primavera, su di lui ci sono Lumezzane e Rimini"

Una scalata nel settore giovanile della Fiorentina quella di mister Daniele Galloppa, che in panchina è partito con l'Under 23 per poi raggiungere invece la Primavera, dove l'11 luglio 2023 prende il...

Una scalata nel settore giovanile della Fiorentina quella di mister Daniele Galloppa, che in panchina è partito con l'Under 23 per poi raggiungere invece la Primavera, dove l'11 luglio 2023 prende il posto di Alberto Aquilani, che approdava al Pisa, in Serie B; e il mondo del professionismo sembra che sia adesso anche il futuro dell'allenatore classe 1985, attenzionato dalla Serie C. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Galloppa piace molto al Lumezzane, che ha iniziato a programmare il futuro dopo la stagione travagliata vissuta questo anno. Ma non è la sola squadra a seguire il tecnico della Primavera viola, perché anche il Rimini è alla finestra: difficilmente proseguirà il rapporto con Buscè, ed ecco quindi che si dovrà cercare un'alternativa. I biancorossi vorrebbero nuovamente optare per un tecnico che sappia lavorare bene con i giovani, e in tal senso Galloppa risponderebbe a pieno all'identikit.

Ci sarà però da capire anche quella che sarà la volontà del club toscano e anche dello stesso mister, che per altro lo scorso anno, con i suoi ragazzi, ha vinto anche la Coppa Italia Primavera. Saranno quindi giorni caldi per il trainer, che appare però pronto al grande salto nel cosiddetto 'calcio dei grandi'. Lo scrive Tuttomercatoweb