La Fiorentina Primavera non si ferma più. 4-2 alla Samp e primo posto in classifica
La Primavera di Galloppa non arresta la sua corsa e vincendo a Genova con la Samp consolida il primato in classifica in campionato
La Fiorentina trionfa in rimonta con un convincente 4-2 e allunga in classifica, salendo a 18 punti, a +3 su Torino e Lazio.
La partita inizia in salita per i viola, con la Sampdoria che passa in vantaggio al 15’ grazie a Leonardi. Tuttavia, al 38’, Braschi ristabilisce la parità, chiudendo il primo tempo sull’1-1, nonostante una prestazione poco brillante della Fiorentina. Nella ripresa, i viola cambiano marcia: al 50’ Rubino porta la sua squadra avanti, trasformando un rigore da lui stesso guadagnato per un fallo di Ofoma. Al 57’, la Sampdoria resta in 10 uomini per l’espulsione di Patrignani, e due minuti dopo Rubino firma la doppietta, portando il risultato sul 3-1. Al 67’, Caprini arrotonda ulteriormente il punteggio sul 4-1. La Samp accorcia le distanze al 75’ con Casalino, ma la Fiorentina gestisce il vantaggio e porta a casa la vittoria.
Lo riporta ilsussidiario.net
Il Monza sbanca il Bentegodi con un netto 3-0. Primo gol in Serie A per Alessandro Bianco
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