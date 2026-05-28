Galoppa suona la carica: “Vogliamo riportare lo scudetto a Firenze. Emozioni più forti dello scorso anno"

"Vorrei aver lasciato qualcosa dentro a questi ragazzi"

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, prima della finale scudetto tra Fiorentina-Parma al Viola Park ha dichiarato a Sportitalia: “Sensazioni belle, emozioni forti come sempre come ho detto forse anche ieri, forse più forti dello scorso anno perché riconfermarsi è difficilissimo e poi perché la vedi anche quasi come chiusura del cerchio, quindi è una partita bellissima e non determina i giudizi dei miei ragazzi ma vogliamo riportare lo scudetto a Firenze.

Stare tutti i giorni con loro e passare come uno che non lascia un ricordo non mi piacerebbe vorrei avergli lasciato qualcosa dentro. Loro mi hanno dato tanto e io ho cercato di fare altrettanto, si innescano delle relazioni che vanno oltre al calcio e hanno un peso più grande”.