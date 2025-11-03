“Mentre la Fiorentina riflette sul futuro, Galloppa dirige l’allenamento con la Primavera”

Tutto fermo al Viola Park, dove i dirigenti viola sono riuniti da ore per discutere il futuro della panchina. Mentre Stefano Pioli continua a trattare con la società le modalità del suo addio, dopo l’ennesima sconfitta che ha complicato la stagione, la squadra sarà guidata dal suo staff tra campo e palestra

Intanto, tra i possibili sostituti circola anche il nome di Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, ad interim sulla panchina della Fiorentina. L’ex centrocampista, però, al momento resta concentrato sul lavoro con i suoi ragazzi, impegnati nella seduta di allenamento odierna.