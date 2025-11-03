3 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:01

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“Mentre la Fiorentina riflette sul futuro, Galloppa dirige l’allenamento con la Primavera”

News

“Mentre la Fiorentina riflette sul futuro, Galloppa dirige l’allenamento con la Primavera”

Redazione

3 Novembre · 15:52

Aggiornamento: 3 Novembre 2025 · 15:52

TAG:

Galloppa

Condividi:

di

Tutto fermo al Viola Park, dove i dirigenti viola sono riuniti da ore per discutere il futuro della panchina. Mentre Stefano Pioli continua a trattare con la società le modalità del suo addio, dopo l’ennesima sconfitta che ha complicato la stagione, la squadra sarà guidata dal suo staff tra campo e palestra

Intanto, tra i possibili sostituti circola anche il nome di Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, ad interim sulla panchina della Fiorentina. L’ex centrocampista, però, al momento resta concentrato sul lavoro con i suoi ragazzi, impegnati nella seduta di allenamento odierna.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio