Radio Bruno: “Anche Galloppa può salutare la Fiorentina, il tecnico può ripartire dal Rimini in C”

Secondo Radio Bruno, il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa potrebbe lasciare il settore giovanile gigliato dopo 5 anni tra Under 17 e Primavera. Infatti, come riportato oggi dalla radio starebbe pensando di tornare nel calcio dei grandi dopo la dolorosa finale scudetto di ieri sera al Viola Park contro l’Inter persa 3-0. L’allenatore ha dichiarato che deve valutare cosa farà dopo questa sconfitta e che incontrerà il direttore Daniele Pradé per dire la sua opinione.

Sull’ex giocatore del Parma, intanto si muovono i primi club come il Rimini fresco vincitore della Coppa Italia Serie C e nono nel suo girone vinto dal Padova poi promosso nel campionato cadetto e potrebbe ingaggiarlo al posto di Buscé che ha già salutato la squadra romagnola.