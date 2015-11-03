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Notizie Rimini Fiorentina

Fiorentina prende l’attaccante Jallow, classe 2007 del Rimini per 150 mila euro. Visite tra lunedì e martedì

23 agosto 2025 14:44

Agente Jallow: "Ci sono stati contatti tra i club. È un giocatore già grande, ha margini di miglioramento"

28 giugno 2025 13:55

Pedullà: "La Fiorentina accelera per Jallow, sul talento del Rimini anche Bologna e Napoli"

28 giugno 2025 00:23

Radio Bruno: "Anche Galloppa può salutare la Fiorentina, il tecnico può ripartire dal Rimini in C"

31 maggio 2025 14:50

Giovani in prestito, Petko Hristov al primo gol nella Ternana:" Sto crescendo dopo gli errori passati.."

05 dicembre 2018 21:54

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