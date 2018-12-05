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Giovani in prestito, Petko Hristov al primo gol nella Ternana:" Sto crescendo dopo gli errori passati.."

Petko Hristov, difensore di proprietà della Fiorentina è ora in prestito alla Ternana in Serie C. Ha commentato cosi il match vinto contro il Rimini, dove ha siglato il suo primo gol in Italia: "Succe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2018 21:54
Giovani in prestito, Petko Hristov al primo gol nella Ternana:" Sto crescendo dopo gli errori passati.." - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
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Petko Hristov, difensore di proprietà della Fiorentina è ora in prestito alla Ternana in Serie C. Ha commentato cosi il match vinto contro il Rimini, dove ha siglato il suo primo gol in Italia: "Succede di sbagliare, ma poi è importante reagire e dimostrare quanto vali. Sono contento che il mister mi abbia fatto giocare anche dopo l'errore che ho fatto nell'ultima partita. Dopo due sconfitte ci siamo ripresi alla grande, siamo stati bravi ed è proprio quello che ci serviva. I tifosi sono venuti a parlare con noi in ritiro, ci hanno detto che ci saranno sempre vicino, a prescindere dal risultato e questo ci fa felici”.

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