Giovani in prestito, Petko Hristov al primo gol nella Ternana:" Sto crescendo dopo gli errori passati.."

Petko Hristov, difensore di proprietà della Fiorentina è ora in prestito alla Ternana in Serie C. Ha commentato cosi il match vinto contro il Rimini, dove ha siglato il suo primo gol in Italia: "Succe...

Petko Hristov, difensore di proprietà della Fiorentina è ora in prestito alla Ternana in Serie C. Ha commentato cosi il match vinto contro il Rimini, dove ha siglato il suo primo gol in Italia: "Succede di sbagliare, ma poi è importante reagire e dimostrare quanto vali. Sono contento che il mister mi abbia fatto giocare anche dopo l'errore che ho fatto nell'ultima partita. Dopo due sconfitte ci siamo ripresi alla grande, siamo stati bravi ed è proprio quello che ci serviva. I tifosi sono venuti a parlare con noi in ritiro, ci hanno detto che ci saranno sempre vicino, a prescindere dal risultato e questo ci fa felici”.

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