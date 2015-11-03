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Notizie Serie C Fiorentina

Il Milan segna un altro fallimento, la seconda squadra retrocede in serie D. Il racconto della partita

17 maggio 2025 23:28

Sampdoria in Serie C, la rabbia dei tifosi: "Avete le mani insanguinate, vi ricorderemo questa colpa"

14 maggio 2025 17:37

La Ternana perde 0-3 in casa contro il Bari e retrocede in Serie C, in campo tutti i giovani della Fiorentina

24 maggio 2024 12:04

Barzelletta italiana, il Lecco non ha lo stadio per la B, non può iscriversi, riparte dalla serie D. Brescia ripescato

21 giugno 2023 14:05

Vieri demolisce Sarri: "Dice cazzate, se non vuoi giocare ogni 3 giorni vai ad allenare in serie C"

26 febbraio 2022 12:34

Riganò racconta: "Ero il condottiere della Fiorentina, ora non vado allo stadio perchè vorrei giocare"

11 febbraio 2022 17:08

Reginaldo: "Pensavo di non fare nemmeno un minuto alla Fiorentina invece è stato l'anno migliore"

07 febbraio 2022 03:39

Bari e Foggia umiliano la Juventus, più tifosi allo stadio in Puglia che in Juve-Roma

22 ottobre 2021 16:46

Il video del primo gol di Montiel con la maglia del Siena, entra all'83' e segna 4 minuti dopo

13 settembre 2021 12:42

L'ex Fiorentina Gamberini è il vice allenatore della Virtus Verona, squadra che gioca in Serie C

20 luglio 2020 22:54

Rivoluzione in serie B. Sarà a 40 squadre e la serie C diventa non professionistica. I dettagli

05 maggio 2020 14:47

Il calcio italiano ripartirà a scaglioni: prima la Serie A, poi la B ed infine la C. Si studiano le date

16 aprile 2020 11:32

Coronavirus, positivo un giocatore di Serie C, è il primo nel calcio professionistico

27 febbraio 2020 12:19

Calcio scommesse in serie C: "Se non perdi contro la Juventus sei un uomo morto". La denuncia

13 dicembre 2019 11:20

"La Fiorentina sta lavorando per avere il prossimo anno la seconda squadra in serie C". Nuova sfida contro la Juventus?

06 dicembre 2019 18:47

Ufficiale: Il tecnico Guidi esonerato dal Gubbio. Il comunicato del club umbro

14 ottobre 2019 16:12

Ferrarini, primo gol nella Pistoiese. Il baby viola ora è titolare inamovibile. La cronaca

22 settembre 2019 15:30

Ghirelli: "La Fiorentina sta pensando ad una squadra in Serie C, ho già incontrato i dirigenti viola"

17 settembre 2019 00:48

UFFICIALE, Meli e Lakti passano in prestito al Gubbio. Il comunicato ACF

01 agosto 2019 22:11

Serie C, la prossima giornata di campionato sarà dedicata a Davide Astori

27 febbraio 2019 20:30

Giovani in prestito, Petko Hristov al primo gol nella Ternana:" Sto crescendo dopo gli errori passati.."

05 dicembre 2018 21:54

Galliani e Berlusconi, dopo pochi mesi il Monza è gia un flop. La soluzione adesso...

05 dicembre 2018 16:05

Diamanti può tornare al Livorno, offerto contratto e futuro da dirigente all'ex Viola...

08 gennaio 2018 18:11

Ufficiale: Salifu riparte dalla serie C e va in prestito al Vicenza. Il classe '92...

28 luglio 2017 10:05

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