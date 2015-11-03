Notizie Serie C Fiorentina

Il Milan segna un altro fallimento, la seconda squadra retrocede in serie D. Il racconto della partita
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Sampdoria in Serie C, la rabbia dei tifosi: "Avete le mani insanguinate, vi ricorderemo questa colpa"
14 maggio 2025 17:37
La Ternana perde 0-3 in casa contro il Bari e retrocede in Serie C, in campo tutti i giovani della Fiorentina
24 maggio 2024 12:04
Barzelletta italiana, il Lecco non ha lo stadio per la B, non può iscriversi, riparte dalla serie D. Brescia ripescato
21 giugno 2023 14:05
Vieri demolisce Sarri: "Dice cazzate, se non vuoi giocare ogni 3 giorni vai ad allenare in serie C"
26 febbraio 2022 12:34
Riganò racconta: "Ero il condottiere della Fiorentina, ora non vado allo stadio perchè vorrei giocare"
11 febbraio 2022 17:08
Reginaldo: "Pensavo di non fare nemmeno un minuto alla Fiorentina invece è stato l'anno migliore"
07 febbraio 2022 03:39
Bari e Foggia umiliano la Juventus, più tifosi allo stadio in Puglia che in Juve-Roma
22 ottobre 2021 16:46
Il video del primo gol di Montiel con la maglia del Siena, entra all'83' e segna 4 minuti dopo
13 settembre 2021 12:42
L'ex Fiorentina Gamberini è il vice allenatore della Virtus Verona, squadra che gioca in Serie C
20 luglio 2020 22:54
Rivoluzione in serie B. Sarà a 40 squadre e la serie C diventa non professionistica. I dettagli
05 maggio 2020 14:47
Il calcio italiano ripartirà a scaglioni: prima la Serie A, poi la B ed infine la C. Si studiano le date
16 aprile 2020 11:32
Coronavirus, positivo un giocatore di Serie C, è il primo nel calcio professionistico
27 febbraio 2020 12:19
Calcio scommesse in serie C: "Se non perdi contro la Juventus sei un uomo morto". La denuncia
13 dicembre 2019 11:20
"La Fiorentina sta lavorando per avere il prossimo anno la seconda squadra in serie C". Nuova sfida contro la Juventus?
06 dicembre 2019 18:47
Ufficiale: Il tecnico Guidi esonerato dal Gubbio. Il comunicato del club umbro
14 ottobre 2019 16:12
Ferrarini, primo gol nella Pistoiese. Il baby viola ora è titolare inamovibile. La cronaca
22 settembre 2019 15:30
Ghirelli: "La Fiorentina sta pensando ad una squadra in Serie C, ho già incontrato i dirigenti viola"
17 settembre 2019 00:48
UFFICIALE, Meli e Lakti passano in prestito al Gubbio. Il comunicato ACF
01 agosto 2019 22:11
Serie C, la prossima giornata di campionato sarà dedicata a Davide Astori
27 febbraio 2019 20:30
Giovani in prestito, Petko Hristov al primo gol nella Ternana:" Sto crescendo dopo gli errori passati.."
05 dicembre 2018 21:54
Galliani e Berlusconi, dopo pochi mesi il Monza è gia un flop. La soluzione adesso...
05 dicembre 2018 16:05
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