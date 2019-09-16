Ghirelli: "La Fiorentina sta pensando ad una squadra in Serie C, ho già incontrato i dirigenti viola"
Queste le parole rilasciate a Rai Sport da Francesco Ghirelli presidente della Lega Pro: "I nuovi dirigenti della Fiorentina sono venuti a trovarmi, anche loro stanno pensando alla realizzazione di un...
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2019 00:48
Queste le parole rilasciate a Rai Sport da Francesco Ghirelli presidente della Lega Pro: "I nuovi dirigenti della Fiorentina sono venuti a trovarmi, anche loro stanno pensando alla realizzazione di un'Under 23 da iscrivere al nostro campionato così da far crescere i propri giovani. Spero che l'esempio dato dalla Juventus di una squadra in Serie C venga seguito da altre società di Serie A".