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Notizie Ghirelli Fiorentina

Ghirelli: "Siamo felici che i club della Serie C possano accedere alla cassa integrazione in deroga"

13 maggio 2020 20:58

Ghirelli: "La stagione non si chiude. Auspico che non ci siano ricorsi, il paese sta soffrendo"

08 maggio 2020 20:15

Clamoroso Ghirelli: "L'idea è di finire il campionato ma stiamo valutando anche l'ipotesi di non assegnare lo scudetto"

10 marzo 2020 16:51

Pres. Lega Pro: "La nuova proprietà della Fiorentina sta pensando alla seconda squadra"

11 febbraio 2020 20:36

Ghirelli, Pres. Lega Pro: "Fiorentina molto attenta ed interessata alla squadra B"

11 dicembre 2019 21:15

"La Fiorentina sta lavorando per avere il prossimo anno la seconda squadra in serie C". Nuova sfida contro la Juventus?

06 dicembre 2019 18:47

Ghirelli: "La Fiorentina sta pensando ad una squadra in Serie C, ho già incontrato i dirigenti viola"

17 settembre 2019 00:48

Barone: "Priorità alle strutture. Diremo sì alla seconda squadra in Lega Pro. I nostri giovani.."

19 luglio 2019 22:08

Serie C, la prossima giornata di campionato sarà dedicata a Davide Astori

27 febbraio 2019 20:30

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