Notizie Ghirelli Fiorentina

Ghirelli: "Siamo felici che i club della Serie C possano accedere alla cassa integrazione in deroga"
13 maggio 2020 20:58
Ghirelli: "La stagione non si chiude. Auspico che non ci siano ricorsi, il paese sta soffrendo"
08 maggio 2020 20:15
Clamoroso Ghirelli: "L'idea è di finire il campionato ma stiamo valutando anche l'ipotesi di non assegnare lo scudetto"
10 marzo 2020 16:51
Pres. Lega Pro: "La nuova proprietà della Fiorentina sta pensando alla seconda squadra"
11 febbraio 2020 20:36
Ghirelli, Pres. Lega Pro: "Fiorentina molto attenta ed interessata alla squadra B"
11 dicembre 2019 21:15
"La Fiorentina sta lavorando per avere il prossimo anno la seconda squadra in serie C". Nuova sfida contro la Juventus?
06 dicembre 2019 18:47
Ghirelli: "La Fiorentina sta pensando ad una squadra in Serie C, ho già incontrato i dirigenti viola"
17 settembre 2019 00:48
Barone: "Priorità alle strutture. Diremo sì alla seconda squadra in Lega Pro. I nostri giovani.."
19 luglio 2019 22:08
Serie C, la prossima giornata di campionato sarà dedicata a Davide Astori
27 febbraio 2019 20:30
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