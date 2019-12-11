Ghirelli, Pres. Lega Pro: "Fiorentina molto attenta ed interessata alla squadra B"
Queste le parole rilasciate da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi d’attualità della terza serie italiana e dello stato dell’arte sulle cosidde...
Queste le parole rilasciate da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi d’attualità della terza serie italiana e dello stato dell’arte sulle cosiddette seconde squadre con la Fiorentina che dal prossimo anno potrebbe seguire l’esempio della Juventus, già attiva da due stagioni:
Nei giorni scorsi si è parlato di una Fiorentina interessata alla squadra B. Qual è la situazione attuale?
“Questo progetto su cui si è discusso e dibattuto per tanti anni viene presentato come un progetto che può costituire un asset ulteriore per costruire i futuri giocatori della Nazionale. Di fronte al fatto che questo asset possa consentire ai nostri nipoti di vivere emozioni come quelle dell’82 o del 2006 io ho l’obbligo di dire obbedisco come fece Garibaldi e cercare di andare avanti. Servirebbe però una maggiore attenzione da parte delle Squadre di Serie A su questo progetto perché o si innerva rapidamente o rischia di restare una cosa all’italiana, a metà. La Fiorentina è molto attenta, le altre invece meno”
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