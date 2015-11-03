Notizie Lega Pro Fiorentina

Sampdoria shock: i blucerchiati retrocedono clamorosamente in Serie C dopo 79 anni di storia
13 maggio 2025 22:50
Le solite barzellette all'italiana, hanno offerto la presidenza della Lega Pro a Carlo Tavecchio
20 dicembre 2022 14:51
L'attaccante Gabriele Gori della Fiorentina è vicino al Perugia in Serie C
21 agosto 2020 21:54
Ghirelli: "Siamo felici che i club della Serie C possano accedere alla cassa integrazione in deroga"
13 maggio 2020 20:58
Ghirelli: "La stagione non si chiude. Auspico che non ci siano ricorsi, il paese sta soffrendo"
08 maggio 2020 20:15
Lega Pro verso lo stop definitivo: Monza, Reggina, Vicenza e Carpi in B. Manca solo il Consiglio Federale per l'approvazione
07 maggio 2020 19:45
Pres. Lega Pro: "La nuova proprietà della Fiorentina sta pensando alla seconda squadra"
11 febbraio 2020 20:36
Ghirelli, Pres. Lega Pro: "Fiorentina molto attenta ed interessata alla squadra B"
11 dicembre 2019 21:15
Federazione russa ospite della Lega Pro a Firenze. Domani delegazione alla gara del Franchi
03 novembre 2019 00:38
Ghirelli: "La Fiorentina sta pensando ad una squadra in Serie C, ho già incontrato i dirigenti viola"
17 settembre 2019 00:48
Barone: "Priorità alle strutture. Diremo sì alla seconda squadra in Lega Pro. I nostri giovani.."
19 luglio 2019 22:08
Corriere della Sera, Cristina Capotondi candidata alla presidenza della Lega Pro
25 ottobre 2018 13:38
Gravina: "Sarebbe ingiusto tenere fuori la Fiorentina B dalla Lega Pro"
11 maggio 2018 09:55
Gravina: "Ventura da esonerare immediatamente, serve rivoluzionare come dopo calciopoli"
15 novembre 2017 18:25
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