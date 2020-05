Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato su Radio 24 della decisione di chiudere il campionato: “Nel momento in cui la stagione non si chiude, si sceglie l’ancoraggio alle norme federali e quella soluzione che crei meno contenziosi. Auspico che non ci siano ricorsi, il paese sta soffrendo, anche se qualcuno ritiene un diritto non rispettato, la gente non ci capirebbe, ci darebbe un calcio nel sedere e avrebbe ragione, quindi bisognerebbe evitarlo”.