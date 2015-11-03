Labaro Viola

Notizie Calcio Italiano Fiorentina

"Calcio italiano ridicolo. Fiorentina? Quando qualcuno dice che è inallenabile forse ha ragione"

10 aprile 2026 23:14

De Laurentiis non le manda a dire: "Gli agenti sono cancro del calcio e la classe arbitrale non deve essere una casta"

29 febbraio 2024 18:08

Infantino, presidente FIFA: "Fa molto piacere che ci siano ben tre squadre italiane nelle finali"

22 maggio 2023 20:25

Sarri: "Giri per i campi e gli stadi di serie A e ti chiedi dove sei finito. Quante cavolate ho sentito"

01 aprile 2022 16:28

Ghirelli: "La stagione non si chiude. Auspico che non ci siano ricorsi, il paese sta soffrendo"

08 maggio 2020 20:15

Il calcio italiano ripartirà a scaglioni: prima la Serie A, poi la B ed infine la C. Si studiano le date

16 aprile 2020 11:32

Archivio

Esplora l'archivio di Calcio Italiano

Sett. 15
Sett. 9
Sett. 21
Sett. 13
Sett. 19 Sett. 16