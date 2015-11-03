Notizie Calcio Italiano Fiorentina

"Calcio italiano ridicolo. Fiorentina? Quando qualcuno dice che è inallenabile forse ha ragione"
10 aprile 2026 23:14
De Laurentiis non le manda a dire: "Gli agenti sono cancro del calcio e la classe arbitrale non deve essere una casta"
29 febbraio 2024 18:08
Infantino, presidente FIFA: "Fa molto piacere che ci siano ben tre squadre italiane nelle finali"
22 maggio 2023 20:25
Sarri: "Giri per i campi e gli stadi di serie A e ti chiedi dove sei finito. Quante cavolate ho sentito"
01 aprile 2022 16:28
Ghirelli: "La stagione non si chiude. Auspico che non ci siano ricorsi, il paese sta soffrendo"
08 maggio 2020 20:15
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