Infantino, presidente FIFA: “Fa molto piacere che ci siano ben tre squadre italiane nelle finali”

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato a Radio Rai, a cominciare dalle tre italiane in finale nelle coppe europee: “Da presidente della FIFA devo ovviamente fare i complimenti a tutte e 6 le squadre che si sono qualificate per le tre finali europee. Da italiano fa molto piacere che ci siano tre italiane. Penso che comunque questo dimostri che il calcio italiano non è poi così male come alcuni vogliono far credere, anzi. Il calcio italiano è vivo e vegeto, funziona, nonostante tutto verrebbe da dire. E’ invidiato in molte parti del mondo, ovviamente ci sono cose che vanno migliorate e che non funzionano, però i risultati in generale – voglio dire – non è che arrivino per caso o per coincidenze fortuite. I risultati arrivano con il lavoro e in questo caso si vede che il lavoro c’è stato”.

