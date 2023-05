La Fiorentina è in campo per preparare la finale di Coppa Italia di mercoledì. Nella partitella sicuramente uno dei migliori è Luka Jovic: l’attaccante serbo è apparso decisamente in forma ed ha condito l’allenamento con delle belle giocate oltre ai quattro gol segnati.

INIZIATO L’ALLENAMENTO A PORTE APERTE DELLA FIORENTINA