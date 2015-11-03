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Notizie Allenamento A Porte Aperte Fiorentina

La Fiorentina festeggerà il 2025 con i tifosi. Allenamento a porte aperte al Franchi il 1 gennaio alle 14.30

30 dicembre 2024 18:22

Jovic in grande spolvero: diversi gol, assist e giocate nella partitella. I tifosi applaudono

22 maggio 2023 20:10

Fiorentina in campo tra applausi e cori di 6000 tifosi, inizia allenamento con 'Torneremo grandi ancor'

22 maggio 2023 19:15

Tifosi della Fiorentina iniziano a popolare la Maratona del Franchi. Inizio allenamento alle 19

22 maggio 2023 18:39

ACF, lunedì 20 gennaio allenamento a porte aperte. Ecco tutte le informazioni da sapere

19 gennaio 2020 11:03

(FOTO): ALLENAMENTO A PORTE APERTE PRESENTI 1000 TIFOSI E ANDREA DELLA VALLE-CORVINO

24 maggio 2019 18:22

ACF, il 26 Febbraio allenamento a porte aperte per i tifosi. L’orario...

22 febbraio 2019 16:14

ACF: il 1 Novembre allenamento a porte aperte allo Stadio Artemio Franchi. Cancelli aperti dalle ore 14.30

30 ottobre 2017 13:26

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