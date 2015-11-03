Notizie Allenamento A Porte Aperte Fiorentina

La Fiorentina festeggerà il 2025 con i tifosi. Allenamento a porte aperte al Franchi il 1 gennaio alle 14.30
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24 maggio 2019 18:22
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22 febbraio 2019 16:14
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