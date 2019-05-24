(FOTO): ALLENAMENTO A PORTE APERTE PRESENTI 1000 TIFOSI E ANDREA DELLA VALLE-CORVINO

Più di 500 tifosi sono andati ad assistere l'allenamento a porte aperte della Fiorentina. Sono presenti anche i giovani: Hanuljak, Montiel e Vlahovic. Pantaleo Corvino stava seguendo la preparazione a...

A cura di Redazione Labaroviola 24 maggio 2019 18:22

Condividi