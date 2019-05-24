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(FOTO): ALLENAMENTO A PORTE APERTE PRESENTI 1000 TIFOSI E ANDREA DELLA VALLE-CORVINO

Più di 500 tifosi sono andati ad assistere l'allenamento a porte aperte della Fiorentina. Sono presenti anche i giovani: Hanuljak, Montiel e Vlahovic. Pantaleo Corvino stava seguendo la preparazione a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2019 18:22
(FOTO): ALLENAMENTO A PORTE APERTE PRESENTI 1000 TIFOSI E ANDREA DELLA VALLE-CORVINO -
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Corvino Fiorentina
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Andre Della Valle
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Più di 500 tifosi sono andati ad assistere l'allenamento a porte aperte della Fiorentina. Sono presenti anche i giovani: Hanuljak, Montiel e Vlahovic. Pantaleo Corvino stava seguendo la preparazione a bordocampo. Più tardi è arrivato pure Andrea Della Valle.

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