(FOTO): ALLENAMENTO A PORTE APERTE PRESENTI 1000 TIFOSI E ANDREA DELLA VALLE-CORVINO
Più di 500 tifosi sono andati ad assistere l'allenamento a porte aperte della Fiorentina. Sono presenti anche i giovani: Hanuljak, Montiel e Vlahovic. Pantaleo Corvino stava seguendo la preparazione a...
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2019 18:22
Più di 500 tifosi sono andati ad assistere l'allenamento a porte aperte della Fiorentina. Sono presenti anche i giovani: Hanuljak, Montiel e Vlahovic. Pantaleo Corvino stava seguendo la preparazione a bordocampo. Più tardi è arrivato pure Andrea Della Valle.