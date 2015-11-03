Notizie Corvino Fiorentina Fiorentina

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Corvino: "Toni il mio capolavoro. Secondo ciclo alla Fiorentina fatto passare da fallimento.."

08 aprile 2020 17:23

Bucchioni su Twitter: "Corvino merita un posto d'onore al museo di Pinocchio a Collodi"

27 settembre 2019 11:48

La Figc annulla le sanzioni di inibizione di 3 mesi e multa di 10 mila euro a Pantaleo Corvino

03 agosto 2019 13:33

Nota ufficiale ACF: Pantaleo Corvino rescinde con la Fiorentina

11 giugno 2019 10:10

(FOTO): ALLENAMENTO A PORTE APERTE PRESENTI 1000 TIFOSI E ANDREA DELLA VALLE-CORVINO

24 maggio 2019 18:22

Ecco le decisioni del vertice tra i Della Valle e la dirigenza della Fiorentina

01 maggio 2019 16:29

Ligas: "Montella è nervoso e irascibile. Il progetto di Corvino non era un progetto tecnico ma solo economico a favore della proprietà"

30 aprile 2019 13:35

INCONTRO: CORVINO-DELLA VALLE A MILANO PER DISCUTERE IL FUTURO DI PIOLI…

08 aprile 2019 16:58

Tweet Fiorentina ADV è con la squadra. Ecco il messaggio e la foto

09 febbraio 2018 12:35

CdS-Stadio: Corvino vuole portare Justin Kluivert a Firenze

09 agosto 2017 12:10

Il rinnovo di Freitas è solo l'antipasto di quello di Corvino: i Della Valle hanno deciso di andare avanti a lungo con Pantaleo

11 luglio 2017 00:56

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