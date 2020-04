L’ex direttore sportivo Pantaleo Corvino è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare degli argomenti del momento. Ecco le sue parole in merito ai suoi trascorsi viola:

Quando tornerà? “Ho troppa voglia di guardare al futuro. Quello che ho fatto ormai fa parte del passato. Era giusto, dopo 10 anni con la Fiorentina, andare via. Qualche proposta è arrivata, ma preferisco ricominciare nella prossima stagione”. I suoi tre acquisti migliori? “Toni, poi diventato Scarpa d’oro, è stato il più importante, ma anche Pellè. Ma poi ci sono tanti altri. Ma anche Jovetic, Vucinic, Ljajic, Neto. Rimpianti? Ho fatto due cicli alla Fiorentina, ma il secondo è il vero rimpianto. Con un monte ingaggi mai superiore ai 38 milioni di euro, siamo arrivati vicini alla zona Champions ma è stato fatto passare per un fallimento”.