CdS-Stadio: Corvino vuole portare Justin Kluivert a Firenze
L'esterno offensivo classe '99 si è già messo in mostra sia con la maglia dell'Ajax che con le nazionali giovanili
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 12:10
La Fiorentina continua la propria campagna di rafforzamento anche in ottica giovanile. Infatti, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, gli uomini mercato viola avrebbero messo gli occhi su Justin Kluivert, figlio del grande Patrick, che gioca nell’Ajax. Classe 1999, è un attaccante esterno nel giro delle nazionali giovanili.