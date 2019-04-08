INCONTRO: CORVINO-DELLA VALLE A MILANO PER DISCUTERE IL FUTURO DI PIOLI…

Pantaleo Corvino, il direttore sportivo della Fiorentina, è andato a Milano per confrontarsi con Della Valle sulla rimanenza di Pioli. Infatti il mister Pioli non sarà presente anche perchè attualment...

Pantaleo Corvino, il direttore sportivo della Fiorentina, è andato a Milano per confrontarsi con Della Valle sulla rimanenza di Pioli. Infatti il mister Pioli non sarà presente anche perchè attualmente è a Parma nella sua cittù natale.