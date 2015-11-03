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Notizie Andre Della Valle Fiorentina

Ligas: "In ritiro doveva andarci anche il presidente Commisso"

15 dicembre 2020 14:53

Ligas: "Non riesco a capire perché lo scemo del villaggio sia riuscito a spendere solo 135 milioni tenendosi in scuderia i vari..."

10 giugno 2019 17:00

Andrea Della Valle: "Rocco Commisso ha grandi ambizioni, porterà tanta felicità alla città di Firenze"

06 giugno 2019 14:48

Della Valle: "Il calcio non va criminalizzato, tantomeno Firenze, che fa parte della nostra vita"

06 giugno 2019 09:45

Della Valle: "Gli ultimi periodi sono stati una sofferenza, noi la viola l’abbiamo comprata per passione..."

05 giugno 2019 08:30

Ambrosini: "Commisso prima voleva prendere il Milan, adesso ha comprato la Fiorentina”

25 maggio 2019 13:44

(FOTO): ALLENAMENTO A PORTE APERTE PRESENTI 1000 TIFOSI E ANDREA DELLA VALLE-CORVINO

24 maggio 2019 18:22

INCONTRO: CORVINO-DELLA VALLE A MILANO PER DISCUTERE IL FUTURO DI PIOLI…

08 aprile 2019 16:58

Mastella: "Sento ogni giorno ADV, gli consigliai un "operoso silenzio", hanno capito. Vendere Chiesa? Non credo, perché.."

07 febbraio 2019 23:18

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