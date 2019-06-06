Andrea Della Valle: "Rocco Commisso ha grandi ambizioni, porterà tanta felicità alla città di Firenze"

Andrea Della Valle è stato intervistato alla fine del closing: "Mi dispiace lasciare un ricordo di questi 4-5 mesi non bellissimi. Ci sarebbero molte cose da dire. Oggi il mio stato d'animo mi fa dire...

Andrea Della Valle è stato intervistato alla fine del closing: "Mi dispiace lasciare un ricordo di questi 4-5 mesi non bellissimi. Ci sarebbero molte cose da dire. Oggi il mio stato d'animo mi fa dire il minimo necessario. La viola mi rimarrà nel cuore perché è stata una parte importante della mia vita. Rocco Commisso ha grandi ambizioni, porterà tanta felicità alla città di Firenze. In questi anni abbiamo vissuto momenti belli. Ricordo soprattutto la vittoria contro il Liverpool ad Anfield. Per il resto, non e' il momento di fare polemica".

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