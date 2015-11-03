Notizie Fiorentina Tifosi Fiorentina

Commisso: "Chiediamo scusa per quanto accaduto a Reggio Emilia, non abbiamo risposto come dovevamo"
11 dicembre 2025 08:56
Moena, Barone assiste alla prima partita amichevole della viola insieme ai tifosi allo stadio Benatti
10 luglio 2019 18:23
Andrea Della Valle: "Rocco Commisso ha grandi ambizioni, porterà tanta felicità alla città di Firenze"
06 giugno 2019 14:48
Calamai: "L’Empoli non ha stress addosso, sono dopati mentalmente. Le lacrime di Chiesa..."
21 maggio 2019 19:54
ATF: "Salviamo la nostra Fiorentina, domenica tutti a Parma. A fine stagione.."
16 maggio 2019 22:04
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