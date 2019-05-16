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ATF: "Salviamo la nostra Fiorentina, domenica tutti a Parma. A fine stagione.."

L'associazione Tifosi Fiorentini ha emesso poco fa un comunicato, nel quale si invita il popolo viola a seguire in massa la Fiorentina in quel di Parma. La priorità del momento è proprio quella relati...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2019 22:04
ATF: "Salviamo la nostra Fiorentina, domenica tutti a Parma. A fine stagione.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'associazione Tifosi Fiorentini ha emesso poco fa un comunicato, nel quale si invita il popolo viola a seguire in massa la Fiorentina in quel di Parma. La priorità del momento è proprio quella relativa al campo, al bene primario che rimane la permanenza in Serie A. Poi dal 27 Maggio, sarà il momento dei bilanci..e della resa dei conti nei confronti della società.
Di seguito, il comunicato integrale:

ATF: "Salviamo la nostra Fiorentina, domenica tutti a Parma. A fine stagione.."

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