Moena, Barone assiste alla prima partita amichevole della viola insieme ai tifosi allo stadio Benatti

Joe Barone dopo essere arrivato a Moena allo stadio Cesare Benatti per assistere alla prima amichevole della Fiorentina, ha deciso di sedersi tranquillamente insieme ai tifosi presenti. Tanta felicità...

Joe Barone dopo essere arrivato a Moena allo stadio Cesare Benatti per assistere alla prima amichevole della Fiorentina, ha deciso di sedersi tranquillamente insieme ai tifosi presenti. Tanta felicità per i sostenitori presenti che hanno iniziato a scattare le foto con lui. Successivamente hanno anche cantato dei cori per il nuovo presidente Rocco Commisso che è stato contattato da Barone tramite una videochiamata per salutare il pubblico viola.