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Moena, Barone assiste alla prima partita amichevole della viola insieme ai tifosi allo stadio Benatti

Joe Barone dopo essere arrivato a Moena allo stadio Cesare Benatti per assistere alla prima amichevole della Fiorentina, ha deciso di sedersi tranquillamente insieme ai tifosi presenti. Tanta felicità...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2019 18:23
Moena, Barone assiste alla prima partita amichevole della viola insieme ai tifosi allo stadio Benatti -
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Joe Barone dopo essere arrivato a Moena allo stadio Cesare Benatti per assistere alla prima amichevole della Fiorentina, ha deciso di sedersi tranquillamente insieme ai tifosi presenti. Tanta felicità per i sostenitori presenti che hanno iniziato a scattare le foto con lui. Successivamente hanno anche cantato dei cori per il nuovo presidente Rocco Commisso che è stato contattato da Barone tramite una videochiamata per salutare il pubblico viola.

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