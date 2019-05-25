Ambrosini: "Commisso prima voleva prendere il Milan, adesso ha comprato la Fiorentina”
Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e della viola quando c'era anche Mario Gomez ha rilasciato un' intervista a Radio Deejey dell’acquisto della Fiorentina di Rocco Commisso: “Alla fine ce...
A cura di Redazione Labaroviola
25 maggio 2019 13:44
Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e della viola quando c'era anche Mario Gomez ha rilasciato un' intervista a Radio Deejey dell’acquisto della Fiorentina di Rocco Commisso: “Alla fine ce l’ha fatta ad arrivare nel calcio italiano. Prima voleva prendere il Milan, adesso la Fiorentina”