Della Valle: "Gli ultimi periodi sono stati una sofferenza, noi la viola l’abbiamo comprata per passione..."

Tramite il Corriere della Sera arriva la conferma della vendita della società a Commisso.Ecco le parole di Andrea Della Valle che parla della fine dell’era della sua famiglia alla guida della Fiorenti...

Tramite il Corriere della Sera arriva la conferma della vendita della società a Commisso.

Ecco le parole di Andrea Della Valle che parla della fine dell’era della sua famiglia alla guida della Fiorentina: "E’ un ciclo che si chiude dopo 17 anni. Gli ultimi periodi sono stati una sofferenza, noi la viola l’abbiamo comprata per passione. Però quando i tifosi ti contestano e vengono a protestare davanti ai tuoi negozi il segnale è chiaro, vuol dire che quello che fai e dai è stato interpretato in maniera sbagliata. Ora l'importante è trovare il momento adatto per uscire di scena“.