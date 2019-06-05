Labaro Viola

Della Valle: "Gli ultimi periodi sono stati una sofferenza, noi la viola l’abbiamo comprata per passione..."

Tramite il Corriere della Sera arriva la conferma della vendita della società a Commisso.Ecco le parole di Andrea Della Valle che parla della fine dell’era della sua famiglia alla guida della Fiorenti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2019 08:30
Della Valle: "Gli ultimi periodi sono stati una sofferenza, noi la viola l’abbiamo comprata per passione..." -
News
Commisso
Andrea Della Valle Fiorentina
Contestazione Fiorentina
Andre Della Valle
Condividi

Tramite il Corriere della Sera arriva la conferma della vendita della società a Commisso.

Ecco le parole di Andrea Della Valle che parla della fine dell’era della sua famiglia alla guida della Fiorentina: "E’ un ciclo che si chiude dopo 17 anni. Gli ultimi periodi sono stati una sofferenza, noi la viola l’abbiamo comprata per passione. Però quando i tifosi ti contestano e vengono a protestare davanti ai tuoi negozi il segnale è chiaro, vuol dire che quello che fai e dai è stato interpretato in maniera sbagliata. Ora l'importante è trovare il momento adatto per uscire di scena“.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok