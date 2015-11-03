Notizie Contestazione Fiorentina Fiorentina

Della Valle: "Gli ultimi periodi sono stati una sofferenza, noi la viola l’abbiamo comprata per passione..."
05 giugno 2019 08:30
Sabatini: "A forza di contestare, il giocattolo si è rotto e anche in mano a Montella si e' continuato a rompere"
20 maggio 2019 13:54
Nuovo striscione contro Della Valle al Giro d'Italia nel capoluogo toscano
12 maggio 2019 19:32
La tifoseria prepara la contestazione col Torino. Ecco come si svolgerà
18 marzo 2019 13:42
La squadra è delusa dalla contestazione, i giocatori si aspettavano un supporto per superare la crisi
12 dicembre 2018 10:16
Pronta a tornare al Franchi la contestazione dei tifosi. Necessario un incontro per provare ad evitarla
10 dicembre 2018 11:03
Flachi: "Se contesti anche sul 6-1 i giocatori possono alla lunga stufarsi"
29 agosto 2018 21:26
CORVINO SPARISCI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
29 gennaio 2018 13:06
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