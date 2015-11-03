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Notizie Contestazione Fiorentina Fiorentina

Della Valle: "Gli ultimi periodi sono stati una sofferenza, noi la viola l’abbiamo comprata per passione..."

05 giugno 2019 08:30

Sabatini: "A forza di contestare, il giocattolo si è rotto e anche in mano a Montella si e' continuato a rompere"

20 maggio 2019 13:54

Nuovo striscione contro Della Valle al Giro d'Italia nel capoluogo toscano

12 maggio 2019 19:32

La tifoseria prepara la contestazione col Torino. Ecco come si svolgerà

18 marzo 2019 13:42

La squadra è delusa dalla contestazione, i giocatori si aspettavano un supporto per superare la crisi

12 dicembre 2018 10:16

Pronta a tornare al Franchi la contestazione dei tifosi. Necessario un incontro per provare ad evitarla

10 dicembre 2018 11:03

Flachi: "Se contesti anche sul 6-1 i giocatori possono alla lunga stufarsi"

29 agosto 2018 21:26

CORVINO SPARISCI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

29 gennaio 2018 13:06

Parte la contestazione! I tifosi si riuniscono fuori dalla Tribuna. Ecco cosa sta succedendo.

28 gennaio 2018 16:53

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